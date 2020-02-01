Радость триумфа Кенин, ракетка с флагом Америки и поцелуй кубка. Яркие фото финала AU Open

1 февраля в Мельбурне на корте стадиона «Род Лэйвер Арена» американка Софья Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Ранее на соревнованиях такого уровня она не проходила далее четвёртого круга.
Американка — самая молодая чемпионка Australian Open после россиянки Марии Шараповой, которая в 2008 году завоевала титул в Мельбурне в 20-летнем возрасте. В 2019 году турнир выиграла 21-летняя японка Наоми Осака, однако она старше Кенин почти на месяц.
Лучшие кадры с матча Софья Кенин — Габринье Мугуруса — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мельбурне.
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