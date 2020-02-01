Веснина: истории Кенин и Шараповой чем-то схожи, но всё равно они разные

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина считает, что карьера Софьи Кенин похожа на историю Марии Шараповой, однако сравнивать теннисисток нельзя.

21-летняя Кенин, которая родилась в Москве, стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, одолев в финале испанку Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Американка стала самой молодой победительницей Australian Open после Шараповой, которая в 2008 году выиграла турнир в возрасте 20 лет.

«Да, их истории чем-то схожи. Софья тоже родилась в России, как и Маша, она в детстве переехала в США и теперь повторила одно из её достижений, став чемпионкой Australian Open. Но всё равно они разные. Конечно, аналогии можно проводить, но скорее это просто удачное совпадение.

Пока ещё рано утверждать, что она сможет закрепиться в туре Женской теннисной ассоциации (WTA). Сейчас нельзя спрогнозировать, как эта победа скажется на ней в психологическом плане, она может показаться ей грандиозным успехом, который ошеломит её, и некоторое время после этого она будет выглядеть потерянной. А быть может, она воспримет этот успех как должное и продолжит работать и побеждать. Она ещё юна, это её только первая большая победа, посмотрим, определённые итоги можно будет подвести только в конце сезона", — приводит слова Весниной ТАСС.

Веснина отметила, что перед началом турнира не причисляла Кенин к его фаворитам.

«Это неожиданная, но заслуженная победа, тем более что в полуфинале она обыграла первую ракетку мира — австралийку Эшли Барти. Конечно, мало кто мог сказать, что она станет победительницей, но, судя по последним результатам турниров серии «Большого шлема», побеждают именно такие девочки. Они не боятся, дерзят и идут к своей цели. Приятно видеть, что появляется новое поколение, поздравляю её, это великолепная победа», — сказала Веснина.