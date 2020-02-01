Победительница Australian Open Кенин начала пресс-конференцию с тоста на русском

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 американка Софья Кенин весьма оригинально появилась на итоговой пресс-конференции турнира. Она вошла в зал с бокалом и произнесла тост на русском языке.
«Здоровья! На здоровье!» — сказала Кенин.
Теннисистка поблагодарила всех журналистов, которые поздравили её с победой. И уже на английском пошутила: «Вижу, уже у всех наполнены бокалы».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве она вместе с родителями переехала в США, где и начала профессиональную карьеру. Сегодняшний успех позволит Софье уже в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.
Для американки титул в Мельбурне только четвёртый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».
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