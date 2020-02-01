Мугуруса — о первом финале ТБШ с 2017 года: я никуда не пропадала, чтобы возвращаться

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала тот факт, что на Открытом чемпионате Австралии — 2020 она смогла выйти в финал турнира «Большого шлема» впервые с 2017 года. Тогда спортсменка выиграла «Уимблдон».

«Я вернулась? Хмм. Хорошо. Если люди видят происходящее так, потому что я вновь играла в финале турнира «Большого шлема», то это их право. Со своей стороны я думаю иначе. У меня с тех пор было много турниров. Я же была в туре, ребята, и никуда не пропадала. Просто мне не удавалось дойти до финального раунда.

Вообще, я совсем не думаю о предыдущих годах — хороших или плохих. Для чего? Я только начала сезон, у меня новая команда. Не вижу смысла много анализировать прошлое», — приводит слова Мугурусы AP News.



Мугуруса в финале Australian Open — 2020 уступила американке Софье Кенин со счётом 6:4, 2:6, 2:6.