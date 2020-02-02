Тим: Australian Open – зона комфорта Джоковича, в финале мне придётся много рисковать

Австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии, где он сыграет со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.



«В последних матчах я одержал больше побед, чем Новак. Но, думаю, это не так уж важно. В Мельбурне абсолютно его зона комфорта. Он всегда играет в свой лучший теннис здесь, в Австралии. Это повторяется уже много лет. Так что жду подобного и в нашем финале.

Всё, что я могу сделать, это постараться продемонстрировать максимально высокий уровень игры и, конечно же, взглянуть на прошедшие матчи, которые у нас были… Попытаться повторить то хорошее, что я там сделал.



Думаю, что должен держать некий баланс. Конечно, мне придётся много рисковать. Буду стараться действовать максимально активно. Но тут важно не переступить тонкую грань. В последнем матче с ним в Лондоне мне это идеально удалось», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.



По личным встречам впереди Джокович — 6-4. Последний раз теннисисты встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2019. Тогда Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).