Джокович: у Тима есть игра, опыт, сила и возможности выиграть турнир «Большого шлема»

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал предстоящий финальный матч Открытого чемпионата Австралии с австрийцем Домиником Тимом.
«Доминик выиграл наш последний матч в Лондоне. Накануне он провёл потрясающую встречу с Рафой. Сейчас Тим — один из лучших теннисистов в мире и заслуживает быть там, где он есть. Он сильно прибавил в игре на харде, хотя его стиль больше подходит для медленных поверхностей.
У него есть игра, опыт, сила и возможности выиграть титул на турнире «Большого шлема». Без сомнения, он стал лучше играть за последние 12 месяцев. Его результаты говорят сами за себя», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
По личным встречам впереди Джокович — 6-4. Последний раз теннисисты встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2019. Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).
- 2 февраля 2020
-
11:12
-
11:05
-
10:58
-
10:41
-
10:32
-
10:01
-
09:46
-
09:34
-
08:51
-
08:00
- 1 февраля 2020
-
23:58
-
22:35
-
19:08
-
19:02
-
18:44
-
16:58
-
16:43
-
16:10
-
15:40
-
15:18
-
14:53
-
14:25
-
14:19
-
14:16
-
14:14
-
14:11
-
13:49
-
13:24
-
12:58
-
11:44
-
11:11
-
10:52
-
10:34
-
09:42
-
09:17