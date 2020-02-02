Джокович: у Тима есть игра, опыт, сила и возможности выиграть турнир «Большого шлема»

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал предстоящий финальный матч Открытого чемпионата Австралии с австрийцем Домиником Тимом.

«Доминик выиграл наш последний матч в Лондоне. Накануне он провёл потрясающую встречу с Рафой. Сейчас Тим — один из лучших теннисистов в мире и заслуживает быть там, где он есть. Он сильно прибавил в игре на харде, хотя его стиль больше подходит для медленных поверхностей.

У него есть игра, опыт, сила и возможности выиграть титул на турнире «Большого шлема». Без сомнения, он стал лучше играть за последние 12 месяцев. Его результаты говорят сами за себя», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.



По личным встречам впереди Джокович — 6-4. Последний раз теннисисты встречались на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2019. Тим одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).