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Кэш: после ухода «Большой тройки» Кирьос будет главным фаворитом любого турнира

Кэш: после ухода «Большой тройки» Кирьос будет главным фаворитом любого турнира
Теннис / ATP 0

Экс четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 Пэт Кэш высоко оценил перспективы Ника Кирьоса и Стефаноса Циципаса.

«Рано или поздно «Большая тройка» закончит выступать и мы начнём поиск новых героев. Кирьос? Его подача одна из лучших в мире. Если ему удастся избежать травм локтя и плеча, он будет в числе главных фаворитов любого турнира.

Вы знаете, есть много сильных ребят моложе Кирьоса — Шаповалов или Оже-Альяссим. После ухода Джоковича, Надаля и Федерера Нику будет необходимо словить момент и воспользоваться своим преимуществом в опыте.

Если говорить о моём фаворите среди представителей NextGen, то это Циципас. У него есть и техника, и тактика — всё отлично отлажено и здорово работает. Впрочем, это теннис, поэтому нужно понимать, что всё может измениться очень быстро», — цитирует Кэша Tennis World USA.

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