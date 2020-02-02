Кэш: после ухода «Большой тройки» Кирьос будет главным фаворитом любого турнира

Экс четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 Пэт Кэш высоко оценил перспективы Ника Кирьоса и Стефаноса Циципаса.



«Рано или поздно «Большая тройка» закончит выступать и мы начнём поиск новых героев. Кирьос? Его подача одна из лучших в мире. Если ему удастся избежать травм локтя и плеча, он будет в числе главных фаворитов любого турнира.



Вы знаете, есть много сильных ребят моложе Кирьоса — Шаповалов или Оже-Альяссим. После ухода Джоковича, Надаля и Федерера Нику будет необходимо словить момент и воспользоваться своим преимуществом в опыте.



Если говорить о моём фаворите среди представителей NextGen, то это Циципас. У него есть и техника, и тактика — всё отлично отлажено и здорово работает. Впрочем, это теннис, поэтому нужно понимать, что всё может измениться очень быстро», — цитирует Кэша Tennis World USA.