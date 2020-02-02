Халеп, обещавшая жертвовать деньги за перепалки с тренером, собрала $ 20 тыс.

Румынская теннисистка Симона Халеп подвела итоги своего обещания жертвовать на борьбу с лесными пожарами по $ 200 долларов за каждую перепалку со своим тренером Дарреном Кэхиллом во турниров в Австралии. Спортсменка насчитала десять подобных эпизодов.
«С радостью объявляю, что пожертвовала двадцать тысяч долларов в фонд борьбу с последствиями лесных пожаров. Теперь буду вести себя хорошо. Обещаю, Даррен», – написала Халеп на своей странице в «Твиттере».
В полуфинале Australian Open Халеп уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 6:7 (8:10), 5:7 и не смогла выйти в финал первого в 2020 году турнира «Большого шлема».
Победительницей турнира стала американка Софья Кенин, в решающем матче она обыграла Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2.
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