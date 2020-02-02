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Джокович потренировался с Сафиным накануне финала Australian Open

Джокович потренировался с Сафиным накануне финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович провёл тренировку с бывшим российским теннисистом Маратом Сафиным за несколько часов до финального матча Открытого чемпионата Австралии.

Видео доступно в официальном «твиттере» Australian Open.

Соперником Джоковича по финальному матчу первого мэйджора сезона станет представитель Австралии Доминик Тим. Ранее теннисисты играли друг с другом 10 раз — в шести случаях побеждал Новак.

32-летний Джокович является семикратным победителем соревнований в Мельбурне. Интересно, что он ни разу не проигрывал в решающих матчах Открытого чемпионата Австралии.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финального матча Australian Open Новак Джокович — Доминик Тим.

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