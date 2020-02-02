Джокович потренировался с Сафиным накануне финала Australian Open

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович провёл тренировку с бывшим российским теннисистом Маратом Сафиным за несколько часов до финального матча Открытого чемпионата Австралии.

Видео доступно в официальном «твиттере» Australian Open.



Соперником Джоковича по финальному матчу первого мэйджора сезона станет представитель Австралии Доминик Тим. Ранее теннисисты играли друг с другом 10 раз — в шести случаях побеждал Новак.



32-летний Джокович является семикратным победителем соревнований в Мельбурне. Интересно, что он ни разу не проигрывал в решающих матчах Открытого чемпионата Австралии.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию финального матча Australian Open Новак Джокович — Доминик Тим.