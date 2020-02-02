Джокович вернёт звание первой ракетки мира в ближайший понедельник

Серб Новак Джокович, ставший чемпионом Открытого чемпионата Австралии — 2020, уже завтра, 3 февраля, вновь станет лидером мирового рейтинга АТР.



Исходя из математических раскладов, уроженцу Белграда было недостаточно выиграть первый мэйджор в году — параллельно с этим ему был необходим вылет Рафаэля Надаля не позже, чем в четвертьфинале. Так и случилось. В матче 1/4 финала испанец уступил Доминику Тиму из Австрии — 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).



В финальном матче Australian Open Джокович в пяти партиях обыграл Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Для серба сегодняшний триумф в Мельбурне стал восьмым в карьере. Он выиграл 17 турниров «Большого шлема». Теннисист ни разу не проигрывал в финальных матчах Открытого чемпионата Австралии.

Джокович обыграл Тима и в восьмой раз стал победителем Australian Open