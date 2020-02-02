Тим прокомментировал поражение в финале Australian Open

Австриец Доминик Тим прокомментировал финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором он в пяти сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.
«Хочу начать с поздравления Новака с этим удивительным достижением. Поздравляю и его команду, которая делает отличную работу. Новак, ты и два других парня вывели теннис на невероятный уровень, и я счастлив, что могу соревноваться с вами. Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить.
Лесные пожары, безусловно, важнее, чем теннис. То, через что прошла эта красивая страна, — настоящая драма. Надеюсь, всё восстановится в ближайшее время, и подобный кошмар с лесами, животными и людьми больше никогда не повторится.
Чувствовал невероятную поддержку на протяжении всех двух недель. Это один из лучших турниров в мире, и я буду очень рад вернуться сюда в следующем году», — сказал Тим в послематчевом интервью на корте.
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