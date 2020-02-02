Джокович: я победил на своём любимом корте и любимом стадионе

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал восьмую победу на Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
«Поздравляю Доминика с невероятным турниром. Сегодня был очень сложный матч, в котором тебе немного не повезло, хотя ты был близок к победе. У тебя впереди ещё много лет карьеры. Уверен, ты завоюешь не один титул на «Шлемах». Хочу выразить уважение твоей команде, которая здорово работает с тобой и всегда очень хорошо относится ко мне.
Спасибо всей моей команде. Мой брат тоже здесь. Спасибо тебе, что прилетел со мной в Австралию, чтобы провести время вместе.
В начале этого года, как уже упоминал Доминик, произошло несколько ужасных вещей. Пожары в Австралии, конфликты в различных странах, смерть людей. Погиб и один близкий мне человек, во многом бывший моим наставником, — Коби Брайант, разбившийся вместе с дочкой. Я бы сказал, что все эти трагические события напоминают нам, что мы должны быть вместе, должны быть едины.
Это мой любимый корт, мой любимый стадион в мире. Очень рад, что вновь держу в руках этот трофей», — заявил Джокович в послематчевом интервью.
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