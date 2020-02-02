Пятисетовый триллер Джоковича и Тима — в видеообзоре финального матча Australian Open

Вашему вниманию видеообзор финального матча мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2020, в котором серб Новак Джокович одержал волевую победу над Домиником Тимом из Австрии — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Видео доступно на «Чемпионате».

Тим в ходе матча 13 раз подал навылет и совершил 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тима – 5 брейк-пойнтов из 12.



Новак сумел защитить чемпионский титул в Мельбурне. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, у Джоковича это 17-я в карьере победа на турнире «Большого шлема» и 8-я — на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).