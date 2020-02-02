Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, выигрывавшим ТБШ в трёх десятилетиях

Серб Новак Джокович, победив на Открытом чемпионате Австралии — 2020, установил уникальное достижение — теннисист стал первым, кому удалось выиграть турниры «Большого шлема» в трёх разных десятилетиях.



Первый мэйджор уроженец Белграда выиграл в 2008 году — в решающем матче Australian Open он обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу.



На протяжении всей профессиональной карьеры Новак выиграл 17 турниров «Большого шлема» — это третий результат в истории мужского тенниса после Роджера Федерера (20) и Рафаэля Надаля (19).

Напомним, в финальном матче Australian Open 2020 Новак обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Для серба триумф в Мельбурне стал восьмым в карьере. Всего же он выиграл 17 турниров «Большого шлема».