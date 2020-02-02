Победа Джоковича стала 13-й подряд для «Большой тройки» на ТБШ
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале Australian Open 2020. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Для «Большой тройки» AO-2020 стал 13-м подряд выигранным турниром «Большого шлема».
Последним турниром «Большого шлема», выигранным теннисистом не из «Большой тройки», является Открытый чемпионат США, прошедший в 2016 году. Победителем US Open 2016 стал швейцарец Стэн Вавринка, завершивший выступление на AO-2020 на четвертьфинальной стадии. С тех пор пять турниров «Большого шлема» выиграл Новак Джокович, ещё пять – испанец Рафаэль Надаль, три – швейцарец Роджер Федерер.
Для Новака Джоковича победа стала 17-й на турнирах «Большого шлема» и восьмой на Australian Open.
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