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Тим: надеюсь выиграть первый ТБШ до того, как «Большая тройка» закончит с теннисом

Тим: надеюсь выиграть первый ТБШ до того, как «Большая тройка» закончит с теннисом
Теннис / Australian Open 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим после поражения от серба Новака Джоковича в финале Australian Open 2020 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6) рассказал о конкуренции с теннисистами «Большой тройки».

«Ребята из «Большой тройки» подняли теннис на совершенно новый уровень. Моя игра также стала гораздо лучше благодаря им. Матчи на этой неделе прошли замечательно. Это великолепный теннис, отличное шоу для каждого зрителя. Конечно, было бы гораздо легче выигрывать трофеи в другую эпоху, но я счастлив, что могу соревноваться с этими парнями на высочайшем уровне. Я надеюсь, что выиграю первый турнир «Большого шлема» до того, как они закончат с теннисом. Такая победа будет более значимой», – цитирует Тима официальный сайт Australian Open.

Победа в финальном матче с Домиником Тимом стала восьмой для Джоковича на Australian Open.

Джокович обыграл Тима и в восьмой раз стал победителем Australian Open
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