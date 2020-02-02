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Джокович: я поднимался с низов, трудное детство сделало меня сильнее

Джокович: я поднимался с низов, трудное детство сделало меня сильнее
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в финале Australian Open 2020 над австрийцем Домиником Тимом рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в начале своего жизненного пути.

«Моё детство проходило в Сербии 90-х: войны, тяжёлые времена, эмбарго. Мы стояли в очередях за хлебом, молоком и водой. Это сделало меня сильнее, я стал голоден до побед в том, чем решил заниматься по жизни. Я поднимался с самых низов, моя семья справлялась с тяжелейшими жизненными обстоятельствами. Я напоминаю себе о том, с чего начинал, и это вдохновляет меня, мотивирует работать ещё усерднее. Это, наверное, одна из причин, по которым я могу найти в себе силы бороться с трудностями», – цитирует Джоковича AFP.

Для Джоковича победа в финальном матче с Тимом стала восьмой на Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Джокович обыграл Тима и в восьмой раз стал победителем Australian Open
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