Джокович намерен побить рекорд Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Домиником Тимом в финале Australian Open 2020 (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4) заявил, что намерен побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». На счету швейцарского теннисиста 20 выигранных турниров.

«Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться завоевать рекорд. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», – цитирует Джоковича Eurosport.

Победа на Australian Open 2020 стала для Новака Джоковича 17-й на турнирах «Большого шлема» и восьмой на Открытом чемпионате Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).