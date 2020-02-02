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Джокович почтил память Коби Брайанта после победы на Australian Open

Джокович почтил память Коби Брайанта после победы на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

После победы на Australian Open 2020 cербский теннисист Новак Джокович почтил память погибшего Коби Брайанта. На церемонию награждения и пресс-конференцию Джокович вышел в кофте с вышитыми на груди инициалами Брайанта и номерами 8 и 24, под которыми выступал баскетболист.

«Человек, который был моим близким, был моим наставником, Коби Брайант, погиб вместе с его дочерью. Это напоминание всем нам о том, что как никогда необходимо держаться вместе. Будьте рядом с вашей семьёй, с теми, кто любит и заботится о вас. Конечно, все мы являемся частью профессионального спорта, мы соревнуемся друг с другом и выкладываемся на полную, но, очевидно, в жизни есть более важные вещи, это необходимо осознавать», – приводит слова Джоковича официальный сайт Australian Open.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. На борту упавшего вертолёта вместе с баскетболистом находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё 7 человек.

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