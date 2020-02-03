Чемпионка Australian Open Кенин стала седьмой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 3 февраля американка Софья Кенин, выигравшая Открытый чемпионат Австралии, впервые в карьере поднялась на седьмую строчку. Румынка Симона Халеп стала второй ракеткой мира, украинка Элина Свитолина — четвёртой, швейцарка Белинда Бенчич — пятой, голландка Кики Бертенс — восьмой.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 28-ю позицию.
Рейтинг WTA. 3 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6101.
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775.
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
7 (15). Софья Кенин (США) — 4495.
8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (4). Наоми Осака (Япония) — 3626.
…
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700…
33 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
38 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
49 (53). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123...
54 (58). Анна Блинкова (Россия) — 1049...
71 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709.
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