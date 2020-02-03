Кенин возглавила чемпионскую гонку WTA, две россиянки — в топ-10

Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»!

Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open 2020. Её нянчила Анна Курникова, она восхищается Марией Шараповой и дружит с Динарой Сафиной.