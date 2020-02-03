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Кенин возглавила чемпионскую гонку WTA, две россиянки — в топ-10

Кенин возглавила чемпионскую гонку WTA, две россиянки — в топ-10
Теннис / Australian Open 2020 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 3 февраля американка Софья Кенин, выигравшая Australian Open, поднялась на первую строчку. Финалистка этого турнира испанка Гарбинье Мугуруса заняла второе место, румынка Симона Халеп — четвёртое, чешка Петра Квитова — пятое, эстонка Анетт Контавейт и россиянка Анастасия Павлюченкова — девятое.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на восьмую позицию.

Чемпионская гонка WTA. 3 февраля
1 (33). Софья Кенин (США) — 2110.
2 (17). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470.
3 (1). Эшли Барти (Австралия) — 1251.
4 (45). Симона Халеп (Румыния) — 880.
5 (13). Петра Квитова (Чехия) — 615.
6 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 600.
7 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590.
8 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 570.
9 (84). Анетт Контавейт (Эстония) — 486.
9 (84). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486...
11 (5). Чжан Шуай (Китай) — 480.

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