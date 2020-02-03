Тим поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP. Рублёв и Медведев — в топ-10

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 3 февраля финалист Australian Open австриец Доминик Тим поднялся на вторую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на третью, немец Александр Зверев — на четвёртую, испанец Рафаэль Надаль — на шестую, швейцарец Стэн Вавринка — на седьмую, американец Теннис Сандгрен — на девятую.

Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на пятую позицию. Его соотечественник Даниил Медведев занял восьмую строчку.

Чемпионская гонка ATP. 3 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665.

2 (52). Доминик Тим (Австрия) — 1265.

3 (-). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.

4 (-). Александр Зверев (Германия) — 720.

5 (2). Андрей Рублёв (Россия) — 680.

6 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 610.

7 (34). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450.

8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 435.

9 (112). Теннис Сандгрен (США) — 390.

10 (3). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 385.

...

20 (18). Карен Хачанов (Россия) — 245...

91 (73). Евгений Донской (Россия) — 71.

99 (55). Аслан Карацев (Россия) — 65.

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