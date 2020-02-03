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Джокович: пожалуй, буду играть меньше

Джокович: пожалуй, буду играть меньше
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Открытого чемпионата Австралии 2020 года, признался, что планирует реже выходить на корт в ближайшие годы. В решающем матче соревнований в Мельбурне действующий чемпион обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

«Мои дети приближаются к тому возрасту, когда я хочу проводить как можно больше времени с ними, быть лучшим отцом, а не всё время находиться в дороге. Пожалуй, я буду играть меньше и выбирать определённые турниры, на которых хочу выступать на пике формы. Я не собираюсь весь год путешествовать», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Победа в Мельбурне стала для Новака Джоковича 17-й на турнирах «Большого шлема» и 8-й на Открытом чемпионате Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).

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Новак Джокович в рекордный восьмой раз выиграл Australian Open и вернулся на первую строчку. В финале серб победил Доминика Тима.
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