Звезда Национальной регбийной лиги позвал Эжени Бушар на свидание

Звезда Национальной регбийной лиги австралиец Робби Фарах в своём «твиттере» пригласил канадскую теннисистку Эжени Бушар на свидание.

«Уверен, в Майами ты сходишь со мной выпить», – написал регбист в своём «твиттере».

Пост доступен в «твиттере» Робби Фараха.

Эжени Бушар пока не ответила на предложение спортсмена.

Большую часть профессиональной карьеры Робби Фарах провёл в австралийском клубе «Вестс Тайгерс». В составе «Тайгерс» австралиец стал чемпионом Национальной регбийной лиги в 2005 году.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии канадка Бушар не сумела пройти квалификационный раунд. В начале января она добралась до четвертьфинала Auckland Open, где проиграла американке Аманде Анисимовой.