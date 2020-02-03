Звезда Национальной регбийной лиги позвал Эжени Бушар на свидание
Звезда Национальной регбийной лиги австралиец Робби Фарах в своём «твиттере» пригласил канадскую теннисистку Эжени Бушар на свидание.
«Уверен, в Майами ты сходишь со мной выпить», – написал регбист в своём «твиттере».
Пост доступен в «твиттере» Робби Фараха.
Эжени Бушар пока не ответила на предложение спортсмена.
Большую часть профессиональной карьеры Робби Фарах провёл в австралийском клубе «Вестс Тайгерс». В составе «Тайгерс» австралиец стал чемпионом Национальной регбийной лиги в 2005 году.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии канадка Бушар не сумела пройти квалификационный раунд. В начале января она добралась до четвертьфинала Auckland Open, где проиграла американке Аманде Анисимовой.
Читайте также
- 3 февраля 2020
-
11:31
-
11:14
-
10:22
-
10:11
-
09:38
-
09:11
-
08:35
-
08:28
-
08:24
-
08:18
- 2 февраля 2020
-
23:55
-
20:33
-
19:57
-
19:31
-
18:50
-
18:11
-
16:58
-
16:55
-
16:38
-
16:34
-
16:31
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
14:22
-
11:58
-
11:12
-
11:05
-
10:58
-
10:41
-
10:32
-
10:01
-
09:46
-
09:34
-
08:51
Партнерский контент