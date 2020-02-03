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Звезда Национальной регбийной лиги позвал Эжени Бушар на свидание

Звезда Национальной регбийной лиги позвал Эжени Бушар на свидание
Теннис 0

Звезда Национальной регбийной лиги австралиец Робби Фарах в своём «твиттере» пригласил канадскую теннисистку Эжени Бушар на свидание.

«Уверен, в Майами ты сходишь со мной выпить», – написал регбист в своём «твиттере».

Пост доступен в «твиттере» Робби Фараха.

Эжени Бушар пока не ответила на предложение спортсмена.

Большую часть профессиональной карьеры Робби Фарах провёл в австралийском клубе «Вестс Тайгерс». В составе «Тайгерс» австралиец стал чемпионом Национальной регбийной лиги в 2005 году.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии канадка Бушар не сумела пройти квалификационный раунд. В начале января она добралась до четвертьфинала Auckland Open, где проиграла американке Аманде Анисимовой.

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