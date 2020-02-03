Джокович: я недоволен тем, что тронул судью

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт с судьёй финального матча Australian Open с австрийцем Домиником Тимом.

В концовке второго сета уроженец Белграда выразил недовольство действиями судьи на вышке. Новак, проходя мимо арбитра, похлопал того по кроссовку и сказал: «Сегодня ты сделал себя знаменитым. Молодец, парень». Главный судья дважды наказал серба за превышение отведённого на подачу времени.

«В профессиональном спорте случаются вещи, которыми ты не гордишься. Иногда делаешь то, чем сам недоволен. Переживаешь разные эмоции, проходишь через взлёты и падения. Конечно, я недоволен тем, что тронул судью.

Я извиняюсь, если таким образом обидел его, но в пылу борьбы некоторые его решения отвлекали меня, выводили из равновесия. Я просто старался найти баланс. В итоге всё закончилось хорошо. Надеюсь, зрителям понравилась эта битва.

Думаю, второе предупреждение был необязательным. Первое — хорошо, никаких проблем. Но второе для опытного судьи, учитывая обстоятельства, было необязательным. Он мог по-другому отреагировать в той ситуации", — цитирует Джоковича Sporting News.

Новак одержал победу со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

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