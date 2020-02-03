Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: я недоволен тем, что тронул судью

Джокович: я недоволен тем, что тронул судью
Джокович: я недоволен тем, что тронул судью
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал конфликт с судьёй финального матча Australian Open с австрийцем Домиником Тимом.

В концовке второго сета уроженец Белграда выразил недовольство действиями судьи на вышке. Новак, проходя мимо арбитра, похлопал того по кроссовку и сказал: «Сегодня ты сделал себя знаменитым. Молодец, парень». Главный судья дважды наказал серба за превышение отведённого на подачу времени.

«В профессиональном спорте случаются вещи, которыми ты не гордишься. Иногда делаешь то, чем сам недоволен. Переживаешь разные эмоции, проходишь через взлёты и падения. Конечно, я недоволен тем, что тронул судью.

Я извиняюсь, если таким образом обидел его, но в пылу борьбы некоторые его решения отвлекали меня, выводили из равновесия. Я просто старался найти баланс. В итоге всё закончилось хорошо. Надеюсь, зрителям понравилась эта битва.

Думаю, второе предупреждение был необязательным. Первое — хорошо, никаких проблем. Но второе для опытного судьи, учитывая обстоятельства, было необязательным. Он мог по-другому отреагировать в той ситуации", — цитирует Джоковича Sporting News.

Новак одержал победу со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Джокович: пожалуй, буду играть меньше
Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятую строчку
Джокович обновил рекорд в Австралии и получил кубок из рук Сафина
Новак Джокович в рекордный восьмой раз выиграл Australian Open и вернулся на первую строчку. В финале серб победил Доминика Тима.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020