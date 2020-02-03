Джокович в октябре может побить рекорд Федерера
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сегодня, 3 февраля, вернулся на первую строчку рейтинга ATP. Нынешняя неделя станет для уроженца Белграда 276-й на вершине табели о рангах.
Джокович сможет побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке (310), если не уступит лидерство до 5 октября, сообщает официальный сайт тура. Новак занимает третье место по количеству недель на первой позиции рейтинга ATP. Вторым идёт американец Пит Сампрас (286).
Впервые Новак возглавил рейтинг ATP 4 июля 2011 года. Вчера Новак защитил титул на Открытом чемпионате Австралии, победив в финале представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
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Новак Джокович в рекордный восьмой раз выиграл Australian Open и вернулся на первую строчку. В финале серб победил Доминика Тима.
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