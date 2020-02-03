Марин Чилич стал отцом

У экс третьей ракетки мира хорватского теннисиста Марина Чилича родился первый ребёнок. Об этом спортсмен рассказал в своём официальном аккаунте в «Твиттере».

«Официально теперь нас трое», – написал теннисист.

Пост доступен в официальном «твиттере» Чилича.

Марин Чилич – победитель US Open-2014, дважды финалист турниров «Большого шлема» (Уимблдон-2017, Australian Open-2018), обладатель 18 титулов ATP в одиночном разряде. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Чилич завершил выступление в четвёртом круге, где проиграл представителю Канады Милошу Раоничу. В обновлённом рейтинге ATP 31-летний хорват занимает 37-ю строчку, набрав 1205 баллов.

В 2018 году Чилич женился на давней подруге Кристине Милкович.