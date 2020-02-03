Кэш: у Федерера остался единственный реальный шанс выиграть турнир «Большого шлема»

Бывшая четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш предположил, что швейцарец Роджер Федерер до конца карьеры сможет выиграть не большого одного турнира «Большого шлема».

«У Федерера остался единственный реальный шанс завоевать титул на мэйджоре. Он может выиграть Уимблдон. Я всё ещё считаю его одним из лучших игроков на трассе. Он всё ещё достаточно хорош. Но сейчас два других парня вышли вперёд.

Сложно оценить все их титулы на турнирах «Большого шлема», нужно каждый рассматривать отдельно. Поэтому и решить вопрос о величайшем игроке всех времён очень сложно», — приводит слова Кэша Daily Express.

Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль — 19, серб Новак Джокович — 17.