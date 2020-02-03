Джокович — о цели побить рекорд Федерера: не буду врать и говорить, что это не так

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович признался, что ставит перед собой цель побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на мэйджорах. В активе уроженца Базеля 20 таких трофеев.

«Я не буду врать и говорить, что это не так. Конечно, это моя цель. Я понимаю, что мне уже не 20 и многие вещи изменились. Поэтому мне важно точнее и организованнее готовиться к турнирам „Большого шлема“ и делать эти соревнования приоритетными для себя.

Я рад, что претендую на первое место по количеству титулов на мэйджорах на данном этапе карьеры. С профессиональной точки зрения это имеет самое большое значение.

Думаю, я осознаю все свои достижения лишь после завершения карьеры, когда у меня будет больше времени и пространства», — приводит слова Джоковича Reuters.

Вчера, 2 февраля, Новак стал восьмикратным чемпионом Australian Open.

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