Корт — о Навратиловой и Макинрое: я бы никогда так не поступила

Рекордсменка по количеству выигранных турниров «Большого шлема» австралийка Маргарет Корт ответила Джону Макинрою и Мартине Навратиловой. Спортсмены призывали переименовать одну из арен Australian Open, названную в честь Корт, с связи с её негативными высказываниями об однополых браках.

«Я бы никогда не сказала кому-то: «В честь тебя не должен быть назван теннисный корт». Дело в моих спортивных достижениях, а люди пытаются смешать это с чем-то другим. Что касается меня, у меня есть принципы, своё мнение, и их нужно уважать.



Было ли это грубо? Я бы никогда так не поступила с кем-либо. У Навратиловой и Макинроя не было права приезжать в Австралию и требовать переименования арены.



Я провела выдающуюся карьеру, я выиграла 64 турнира «Большого шлема» в разных разрядах. Я представляла свою страну с большим усердием, это моя дань уважения. Те, кто додумывает эту историю, совершенно не правы. Позвольте прояснить, у меня нет неприязни к ЛГБТ. Каждый решает сам, как ему жить. Я отношусь к ним так же, как ко всем остальным. Ничего не имею против», – цитирует Корт La Tercera.

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