Отец Тима — о подготовке к AO-2020: Доминик и Томас Мустер не сработались

Вольфганг Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, рассказал, почему его сын не сработался с экс первой ракеткой мира Томасом Мустером при подготовке к Australian Open 2020. На AO-2020 Доминик добрался до финала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

«Мы встречались с Томасом Мустером на ATP Cup в Вене. Мы думали, что пригласим его на отдельные турниры, чтобы Доминик перенял его опыт. Мустер выигрывал French Open, был первой ракеткой мира, помимо этого он наш соотечественник.



После двух недель подготовки Доминик сказал, что они не сработались. Мустер был отличным игроком, но, на мой взгляд, для тренера важно понимать, что нужно его подопечному, и не пытаться сделать из него собственную копию. Доминику уже 26 лет, у него есть характер. Ему нужен кто-то, кто будет давать советы по игре, но при этом оставит свободу и пространство для развития. К несчастью, мы разошлись во время турнира «Большого шлема». Не было никакого конфликта, просто наша задумка не сработала», – цитирует отца Доминика Тима Tennis World USA.