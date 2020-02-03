Хачанов рассказал, почему женился в 19 лет

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, почему он решил жениться в юном возрасте. В апреле 2016 года на тот момент 19-летний спортсмен женился на Веронике Шкляевой. В сентябре 2019 года они стали родителями.

«У каждого человека свой характер и свой взгляд на жизнь. В моём случае я просто хотел быть счастлив. Жена всегда рядом со мной, а теперь у нас есть сын. Всё идёт как надо. Я не люблю смешивать личную жизнь с теннисом, но если так происходит, то нужно адаптироваться и понимать, что нужно делать и чего достичь. Я очень счастливый человек, и теннис здесь ни при чём», — приводит слова Хачанова Gulf News.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Хачанов дошёл до третьего круга, где проиграл хозяину кортов Нику Кирьосу.