Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов рассказал, почему женился в 19 лет

Хачанов рассказал, почему женился в 19 лет
Теннис / Australian Open 2020 0

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, почему он решил жениться в юном возрасте. В апреле 2016 года на тот момент 19-летний спортсмен женился на Веронике Шкляевой. В сентябре 2019 года они стали родителями.

«У каждого человека свой характер и свой взгляд на жизнь. В моём случае я просто хотел быть счастлив. Жена всегда рядом со мной, а теперь у нас есть сын. Всё идёт как надо. Я не люблю смешивать личную жизнь с теннисом, но если так происходит, то нужно адаптироваться и понимать, что нужно делать и чего достичь. Я очень счастливый человек, и теннис здесь ни при чём», — приводит слова Хачанова Gulf News.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Хачанов дошёл до третьего круга, где проиграл хозяину кортов Нику Кирьосу.

Хачанов: я бы хотел первым из нынешнего поколения молодых теннисистов выиграть ТБШ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020