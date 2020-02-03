Макинрой: победа Кенин на AO — это начало новой эры в женском теннисе
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высоко оценил уровень игры победительницы Открытого чемпионата Австралии — 2020 Софьи Кенин. В решающем матче турнира она обыграла испанцу Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
«Здорово, что Софья победила в финале — таким образом она дала стартовый отсчёт новой эре в женском теннисе. Она играла бесстрашно, великолепно в плане стратегии и с волей к победе. Это именно то, что нужно для этого вида спорта и успеха в нём», — цитирует Макинроя Tennis World USA.
Напомним, 21-летняя теннисистка стала самой юной победительницей Открытого чемпионата Австралии со времён Марии Шараповой. Кенин является уроженкой России — родители Софьи перебрались в США когда ей было менее года.
Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»!
Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open 2020. Её нянчила Анна Курникова, она восхищается Марией Шараповой и дружит с Динарой Сафиной.
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