Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович может быть оштрафован на $ 20 тыс. за похлопывание судьи по кроссовке в финале AO

Джокович может быть оштрафован на $ 20 тыс. за похлопывание судьи по кроссовке в финале AO
Теннис / Australian Open 2020 0

Первая ракетка мира Новак Джокович рискует получить серьёзный денежный штраф за нарушение правил поведения во время финального матча Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Yahoo Sports.

В концовке второй партии судья на вышке Дамиан Дюмузуа дважды вынес предупреждение теннисисту за затяжку времени при выполнении подачи. Джокович завершил гейм двойной ошибкой, после чего во время перехода саркастически похвалил судью, похлопав по кроссовке.

Исходя из правил, установленных АТР, любой физический контакт с судьями наказывается вычетом денежных средств из призовых игрока. Сумма штрафа может составить около $ 20 тыс. Теннисист, впрочем, может избежать наказания, если сами организаторы Australian Open примут решение проигнорировать действия серба.

«Сегодня ты сделал себя знаменитым». Джокович отреагировал на решения судьи в финале AO
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020