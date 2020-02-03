Рублёв cообщил, в каких турнирах намерен сыграть в ближайшее время

Российский теннисист Андрей Рублёв проинформировал в «Твиттере», что на его сайте обновилось расписание турниров с его участием.

В феврале россиянин выступит на соревнованиях в Роттердаме и Дубае, а в марте сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Ранее стало известно, что Рублёв пропустит турнир в Монпелье. Его действующим чемпионом является француз Жо-Вильфрид Цонга.

В нынешнем сезоне Рублёв выиграл 11 матчей из проведённых 12. В его активе два трофея, завоёванных на соревнованиях в Дохе (Катар) и Аделаиде (Австралия). На недавно завершившемся Открытом чемпионате Австралии 22-летний уроженец Москвы выиграл три матча, пробившись в 1/8 финала, где проиграл немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

На текущий момент Рублёв занимает 16-е место в рейтинге ATP.