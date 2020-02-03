Жабер, завершившая карьеру Возняцки, выдала лучший рывок в рейтинге по итогам АО

Теннисистка из Туниса Онс Жабер по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2020 продемонстрировала впечатляющий рывок в мировом рейтинге WTA — с 76-й строчки она переместилась на 45-ю (+33).



Такой прогресс стал результатом выхода в четвертьфинал соревнований в Мельбурне. В ходе турнира она поочерёдно обыграла Йоханну Конту (14-я ракетка мира), Каролин Гарсию (45-я), Каролину Возняцки (36-я) и Ван Цян (27-я). Уступила Жабер лишь будущей чемпионке Australian Open Софье Кенин.



Напомним, что именно с Жабер провела свой последний матч в карьере Возняцки. Ещё перед стартом турнира она заявила, что завершит профессиональную карьеру именно в Мельбурне.



Другие заметные продвижения в рейтинге WTA по итогам Australian Open



Софья Кенин (США) — с 15-го места на седьмое. С сегодняшнего дня уроженка Москвы является первой ракеткой США.

Белинда Бенчич (Швейцария) — 7 → 5. Лучший результат в карьере 22-летней теннисистки.

Анетт Контавейт (Эстония) — 31 → 22.

Юлия Гёргес (Германия) — 39 → 31.

Чжен Сайсай (Китай) — 42 → 36.

Ига Швёнтек (Польша) — 56 → 49.

Коко Гауфф (США) — 67 → 51.

Зарина Дияс (Казахстан) — 73 → 63.