Жабер, завершившая карьеру Возняцки, выдала лучший рывок в рейтинге по итогам АО

Теннисистка из Туниса Онс Жабер по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2020 продемонстрировала впечатляющий рывок в мировом рейтинге WTA — с 76-й строчки она переместилась на 45-ю (+33).
Такой прогресс стал результатом выхода в четвертьфинал соревнований в Мельбурне. В ходе турнира она поочерёдно обыграла Йоханну Конту (14-я ракетка мира), Каролин Гарсию (45-я), Каролину Возняцки (36-я) и Ван Цян (27-я). Уступила Жабер лишь будущей чемпионке Australian Open Софье Кенин.
Напомним, что именно с Жабер провела свой последний матч в карьере Возняцки. Ещё перед стартом турнира она заявила, что завершит профессиональную карьеру именно в Мельбурне.
Другие заметные продвижения в рейтинге WTA по итогам Australian Open
Софья Кенин (США) — с 15-го места на седьмое. С сегодняшнего дня уроженка Москвы является первой ракеткой США.
Белинда Бенчич (Швейцария) — 7 → 5. Лучший результат в карьере 22-летней теннисистки.
Анетт Контавейт (Эстония) — 31 → 22.
Юлия Гёргес (Германия) — 39 → 31.
Чжен Сайсай (Китай) — 42 → 36.
Ига Швёнтек (Польша) — 56 → 49.
Коко Гауфф (США) — 67 → 51.
Зарина Дияс (Казахстан) — 73 → 63.
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