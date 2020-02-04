Радваньска — о полуфинале АО: Барти обыграла бы Кенин в любом месте, кроме Австралии

Экс вторая ракетка мира из Польше Агнешка Радваньска прокомментировала итоги женской турнирной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2020. Напомним, в финальном матче сыграла 21-летняя американка Софья Кенин и 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. Победу одержала Кенин — 4:6, 6:2, 6:2. В матче 1/2 финала Софья неожиданно обыграла первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти.



«Я была удивлена, что такая теннисистка, как Кенин выиграла турнир. Да, она имеет большой потенциал, классный уровень игры, но всё равно это стало сюрпризом для меня.



В финале она обыграла Эшли Барти? Да, потому что Эшли играла дома — в Австралии давление на своих теннисистов удваивается или даже утраивается. В любом другом месте Барти бы обыграла Кенин.



Да, я серьёзно. В Мельбурне теннисисты испытывают очень сильное давление. Достаточно вспомнить, как долго австралийцы ждали своего теннисиста в полуфинале мельбурнского мэйджора — 36 лет. Вспомните Стосур, которая проигрывала в первых кругах Australian Open, а через неделю брала титул на других турнирах», — цитирует Радваньску Przeglad Sportowy.



Лучшим результатом Саманты Стосур на Открытом чемпионате Австралии стали два выхода в четвёртый раунд. 35-летняя австрлийка — экс четвёртая ракетка мира и победительница US Open — 2011.

