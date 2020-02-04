Корретха: Маррею следует пропустить French Open

Испанец Алекс Корретха прокомментировал ситуацию с травмой экс первой ракетки мира Энди Маррея, бывшего подопечного Корретхи. Маррей пропустил Australian Open 2020 в связи с рецидивом давней травмы бедра.

«Если Энди пропустит сезон на грунтовых кортах, это будет слишком длинный перерыв перед травяным. Я считаю, что он должен играть на грунте, не для тренировки, а чтобы вернуться в форму.



Если он чувствует, что это рискованно, следует пропустить French Open, это сложный турнир. Ему нужно нацелиться на травяной сезон, может, даже на Олимпиаду. Почему нет, это особенный турнир, он любит выступать там и знает, что может победить», – цитирует Корретху Reuters.

Британец Энди Маррей дважды становился олимпийским чемпионом и выиграл 46 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе три турнира «Большого шлема».