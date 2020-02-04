Дочь Тайсона тренируется с наставником Серены Уильямс и Коко Гауфф
Дочь легендарного боксёра Майка Тайсона, бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, занимается теннисом под руководством француза Патрика Муратоглу. Муратоглу является тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и её сестры Винус Уильямс. Помимо этого, под руководством француза последние несколько лет работает 15-летняя американка Кори Гауфф. 12-летняя дочь Тайсона Милан была замечена на тренировке в компании именитых спортсменок.
«Я всегда объяснял дочери: «Ты не можешь жаловаться. Ты должна полюбить своё дело. Это называется дисциплиной. Так ты должна делать, если ты действительно хочешь быть как Серена Уильямс», – приводит слова Тайсона о тренировках дочери Tennis World USA.
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