Президент ITF ответил на слова Надаля о новом формате соревнований

Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти отреагировал на призыв 19-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup в единый турнир.
«У меня сложилось отчётливое мнение. Два турнира и командные соревнования, проведённые менее чем за месяц, не подходят для нашего спорта. Конечно, для некоторых спортсменов это хорошо, потому что они могут получить больше призовых денег. Я думаю, нам стоит объединиться и сделать нечто масштабное, например единый Кубок мира», – высказывался Рафаэль Надаль.
«Мы говорили, что единый масштабный турнир должен отлично подойти. Мы продолжаем обсуждение, потому что нам необходимо изучить этот вопрос… Я думаю, Надаль со мной согласится. Многие игроки говорят об одном и том же, поэтому сейчас необходимо сесть и разобраться с тем, как нам справиться с этим вопросом», – приводит слова Хэггерти Tennis World USA.
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