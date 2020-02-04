Благодаря успехам Кирьоса на AO $ 90 тыс. пожертвуют на борьбу с пожарами в Австралии

Благодаря успехам австралийского теннисиста Ника Кирьоса на Australian Open 2020 в фонд борьбы с лесными пожарами в Австралии будет передано $ 90 тыс.

Перед началом турнира теннисист заявил, что пожертвует $ 200 за каждый эйс, совершённый им на Открытом чемпионате Австралии. После первого матча, в котором Кирьос встречался с итальянцем Лоренцо Сонего, легендарный американский теннисист Джон Макинрой заявил, что будет жертвовать $ 1000 за каждый сет, выигранный Кирьосом на турнире. Помимо этого, представители австралийской сети ресторанов Grill’d Burgers сообщили, что они удвоят получившуюся сумму. Таким образом, общая сумма, собранная после выступления Кирьоса на AO-2020, составила $ 90 700.

Ник Кирьос завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии в четвёртом круге, где проиграл второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.