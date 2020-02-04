Халеп: скоро Гауфф сможет выиграть мэйджор

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась мнением о 15-летней американке Коко Гауфф, занимающей в рейтинге WTA 51-ю строчку. На прошедшем Australian Open 2020 Гауфф завершила выступление в четвёртом круге, проиграв победительнице турнира американке Софье Кенин. Симона Халеп дошла до полуфинальной стадии, уступив победу финалистке AO испанке Гарбинье Мугурусе.

«У нас большой разброс среди спортсменок. 15-летняя теннисистка выигрывает матчи «Большого шлема» и делает это весьма просто, однако есть и 38-летняя Серена Уильямс, которая до сих пор играет. Каждый чувствует себя по-разному в спорте. То, что сейчас демонстрирует Коко Гауфф, просто великолепно. Я полагаю, она становится всё увереннее, и вскоре она сможет выиграть один из мэйджоров», – цитирует Халеп Tennis World USA.