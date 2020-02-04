Тренер Джоковича: раньше с Новаком было тяжелее работать, он был непредсказуем
Мариан Вайда, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировал текущую форму спортсмена. Словацкий специалист начал работать с Джоковичем в 2006 году. После победы на Открытом чемпионате Австралии сербский спортсмен вернул себе звание первой ракетки мира, сместив испанца Рафаэля Надаля. Для Джоковича эта победа стала 17-й в карьере на турнирах «Большого шлема» и рекордной восьмой на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).
«В прошлом с ним было тяжелее работать, потому что иногда он был непредсказуемым и более эмоциональным. Я думаю, сейчас он стал стабильнее и знает, чего он хочет. Вы можете видеть это на корте, он играет очень уверенно», – цитирует Вайду Tennis World USA.
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