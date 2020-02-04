Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Финалист Australian Open 2020 Тим не выступит на турнире в Буэнос-Айресе

Финалист Australian Open 2020 Тим не выступит на турнире в Буэнос-Айресе
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира Доминик Тим снялся с турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), информирует пресс-служба соревнований. Матчи пройдут с 10 по 16 февраля.

Тим хочет хорошо подготовиться к «Мастерсам» в Индиан-Уэллсе и Майами.

В 2019 году Доминик завоевал титул в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера.

На Открытом чемпионате Австралии—2020 Тим дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.

На текущий момент Тим занимает второе место в чемпионской гонке ATP. Швейцарец Роджер Федерер идёт третьим, немец Александр Зверев — четвёртым, испанец Рафаэль Надаль — шестым, швейцарец Стэн Вавринка — седьмым. Лидером является Джокович, который ранее выиграл Australian Open.

Отец Тима — о подготовке к AO-2020: Доминик и Томас Мустер не сработались
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020