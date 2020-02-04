Финалист Australian Open 2020 Тим не выступит на турнире в Буэнос-Айресе
Четвёртая ракетка мира Доминик Тим снялся с турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), информирует пресс-служба соревнований. Матчи пройдут с 10 по 16 февраля.
Тим хочет хорошо подготовиться к «Мастерсам» в Индиан-Уэллсе и Майами.
В 2019 году Доминик завоевал титул в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера.
На Открытом чемпионате Австралии—2020 Тим дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.
На текущий момент Тим занимает второе место в чемпионской гонке ATP. Швейцарец Роджер Федерер идёт третьим, немец Александр Зверев — четвёртым, испанец Рафаэль Надаль — шестым, швейцарец Стэн Вавринка — седьмым. Лидером является Джокович, который ранее выиграл Australian Open.
Отец Тима — о подготовке к AO-2020: Доминик и Томас Мустер не сработались
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