Южный рассказал, почему ему интересно работать с Шаповаловым

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный, являющийся тренером канадца Дениса Шаповалова, рассказал об их сотрудничестве.

«Так просто ничего не получается. Это не волшебство. Это не так, что ты приходишь, что-то говоришь, и он начинает играть гораздо лучше.

На корте он может делать всё — удары с лёта, бэкхенд, подача. Именно поэтому мне интересно с ним работать. Если я прошу его что-то попробовать на корте, он всегда это делает. Мне это нравится. Это здорово, он никогда не говорит: «Это? Мне это не нужно. Зачем оно мне? Бла-бла-бла». Он открыт к новому. Это очень важно, потому что такой подход может вывести тебя на новый уровень.

Он изменил свой менталитет, настроение. Он смог сам себя изменить. Даже если говоришь то, что он уже 100 или 1000 раз слышал от других, у него всё равно есть ощущение, что он делает нечто новое", — цитирует Южного официальный сайт тура.

В рейтинге ATP Шаповалов занимает 16-ю строчку.