Шаповалов: Южный понимает, через что я прохожу
Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о работе с бывшей восьмой ракеткой мира россиянином Михаилом Южным.
«Мне очень нравится, как он работает. Он всегда заставляет меня работать немного больше. Когда я думаю, что тренировка закончена или собираюсь попить, он заставляет меня работать ещё 5-10 минут или выполнять подачи. Он по-настоящему понимает меня, понимает, через что я прохожу.
Думаю, он также может помочь мне с соперниками. Он говорит, что им не нравится и что мне нужно делать. Думаю, у нас отличная комбинация. С первого дня он понял, как я играю и как вижу свою игру. Он очень помог мне стать лучше", — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.
В рейтинге ATP Шаповалов занимает 16-ю строчку.
Южный рассказал, почему ему интересно работать с Шаповаловым
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