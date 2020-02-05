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Шаповалов: Южный понимает, через что я прохожу

Шаповалов: Южный понимает, через что я прохожу
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о работе с бывшей восьмой ракеткой мира россиянином Михаилом Южным.

«Мне очень нравится, как он работает. Он всегда заставляет меня работать немного больше. Когда я думаю, что тренировка закончена или собираюсь попить, он заставляет меня работать ещё 5-10 минут или выполнять подачи. Он по-настоящему понимает меня, понимает, через что я прохожу.

Думаю, он также может помочь мне с соперниками. Он говорит, что им не нравится и что мне нужно делать. Думаю, у нас отличная комбинация. С первого дня он понял, как я играю и как вижу свою игру. Он очень помог мне стать лучше", — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.

В рейтинге ATP Шаповалов занимает 16-ю строчку.

Южный рассказал, почему ему интересно работать с Шаповаловым
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