Шарапова сфотографировалась с Наоми Кэмпбелл на праздновании юбилея американского журнала
Российская теннисистка Мария Шарапова побывала на праздновании 100-летия со дня основания американского журнала о дизайне Architectural Digest.
На мероприятии пятикратная победительница турниров «Большого шлема» встретилась с британской супермоделью, актрисой и певицей Наоми Кэмпбелл. 32-летняя спортсменка опубликовала фотографию, где она стоит вместе с 49-летней моделью и главным редактором Architectural Digest Эми Эстли.
«Провела вечер с двумя необыкновенными женщинами на праздновании 100-летия Architectural Digest», — написала Шарапова в социальной сети.
Ранее стало известно, что Мария не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 16 по 22 февраля.
Запись доступна на странице Шараповой в «Инстаграме».
Шарапова опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце
Шарапова не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге
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