Шарапова сфотографировалась с Наоми Кэмпбелл на праздновании юбилея американского журнала

Российская теннисистка Мария Шарапова побывала на праздновании 100-летия со дня основания американского журнала о дизайне Architectural Digest.

На мероприятии пятикратная победительница турниров «Большого шлема» встретилась с британской супермоделью, актрисой и певицей Наоми Кэмпбелл. 32-летняя спортсменка опубликовала фотографию, где она стоит вместе с 49-летней моделью и главным редактором Architectural Digest Эми Эстли.

«Провела вечер с двумя необыкновенными женщинами на праздновании 100-летия Architectural Digest», — написала Шарапова в социальной сети.

Ранее стало известно, что Мария не выступит на турнире WTA в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 16 по 22 февраля.

Запись доступна на странице Шараповой в «Инстаграме».

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