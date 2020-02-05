Феррейра: пожалуй, Федерер так и не оправился после смерти первого тренера

Серебряный призёр Олимпиады в Барселоне, двукратный полуфиналист Australian Open южноафриканец Уэйн Феррейра предположил, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер до сих пор переживает по поводу смерти своего первого тренера Питера Картера. Картер начал работать с Федерером, когда тому было девять лет. Тренер погиб в автомобильной аварии в 2002 году.

«Пожалуй, Федерер так и не оправился после его смерти. Когда мы встречаемся, то постоянно вспоминаем истории из прошлого. Роджеру как-то удаётся справляться, но это очень тяжело для него», — приводит слова Феррейры Blick.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Федерер дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу.

Кэш: у Федерера остался единственный реальный шанс выиграть турнир «Большого шлема»