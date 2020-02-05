Павлюченкова рассказала, когда вернётся на корт

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своём «твиттере» назвала турниры, в которых примет участие в ближайшие недели.

«Мой календарь на предстоящие турниры: Дубай (17-22 февраля), Доха (23-29 февраля), Лион (2-8 марта), Индиан-Уэллс (11-22 марта), Майами (24 марта — 4 апреля)», — написала Павлюченкова.

Ранее стало известно, что уроженка Самары приняла решение не принимать участие в матче с Румынией в Кубке Федерации, а также пропустить турнир в Санкт-Петербурге. Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии состоится 7–8 февраля в Клуж-Напоке (Румыния). Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут с 10 по 16 февраля.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Павлюченкова дошла до четвертьфинала.