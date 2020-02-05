Джокович: не думаю, что Джарри принимал допинг

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал ситуацию с чилийским теннисистом Николасом Джарри, который был отстранён в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

«Я не могу сказать, виновен он или нет, потому что не знаю. Но ему определённо нужно стараться как можно лучше, если он знает, что невиновен. Мы стараемся делать так, чтобы теннис был чистым видом спорта. Я поддерживаю то, что нас много раз проверяют на допинг.

Не думаю, что Джарри принимал допинг. Я не так хорошо его знаю, но он не кажется парнем, который хочет нарушить правила. Это отличный парень, который упорно трудится и любит теннис. Надеюсь, он вскоре вернётся на корт», — цитирует Джоковича La Tercera.

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